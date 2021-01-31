Навальный, Тихановская, Грета Тунберг выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира

Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на норвежских парламентариев.
В числе других номинантов на премию называют Всемирную организацию здравоохранения, ЕСПЧ и экоактивистку Грету Тунберг.
А президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Нобелевский комитет держит в секрете претендентов на премию в течение 50 лет, но кандидатуры могут раскрывать те ,кто их выдвигает.