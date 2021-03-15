Навальный стал персонажем романа «1984» Джорджа Оруэлла

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал об условиях своего содержания в исправительной колонии (ИК) 2 в Покрове. Соответствующую запись он в понедельник, 15 марта, оставил в Facebook и в Instagram.

По словам политика, он содержится в Секторе усиленного контроля «А». Само пенитенциарное учреждение ИК-2 Навальный охарактеризовал как «наш дружелюбный концлагерь», сославшись на внешнюю вежливость и необходимость выполнения бесконечных правил.

Политик признал, что российская тюремная система смогла его удивить. «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — написал он.

По словам Навального, в колонии нет даже намека на насилие. Хотя «по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову», можно сделать вывод, что ранее в колонии оно имело место, считает оппозиционер.

Он добавил, что использование мата и жаргонных слов запрещено, при этом везде установлены камеры, а при малейших нарушениях составляют рапорт. По его словам, обстановку можно сравнить с описанной в романе «1984» Джорджа Оруэлла. (DW)