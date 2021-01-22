«Навальный – это «торпеда», которая может быть запущена в авианосец «Российская власть»

23 января в России должны состояться митинги, на которые призвал Алексей Навальный из зала «суда». После же того, как его арестовали, команда Алексея Навального опубликовала фильм-расследование про имущество Путина, что вызвало большой ажиотаж не только в самой России, но и на постсоветском пространстве.

Однако налицо факт того, что внутриполитическая ситуация в России сильно перегрета. О внутриполитической ситуации в России, о том, как ситуация будет развиваться дальше, рассказал в интервью # российский политолог Константин Калачев.

-Как вы оцениваете возвращение Навального в Россию, заведомо зная, что его арестуют? Его арест, объявление митинга — все это на фоне инаугурации Байдена, и затем расследование про дворец Путина. Все это похоже на продуманный план. Вам так не кажется?

-Все было предсказуемо, и Навальный знал, на что шел. Я думаю, что он знал, что его задержат даже несмотря на то, что он получил приглашение на инаугурацию Байдена. Дело в том, что власти боятся итогов предстоящих парламентских выборов летом. Навального — как человека, который придумал «умное голосование», боятся. Что же касается митингов, которые будут завтра, то они будут разогнаны самым жестким образом. По типу того, что происходило в Беларуси.

Думаю, что система власти перешла к «глухой обороне». Есть социальное напряжение в связи с тем, что упало социальное благосостояние, а потому и рейтинг правящей партии не очень высок. На декабрь 2020 года, рейтинг правящей партии составил всего 31%. Даже сейчас стоит задача получить всего лишь 45%, что для партии власти неубедительно, потому что она должна получать больше 50%. Навальный рассматривается как главная угроза результатам предстоящих выборов. Угроза с точки зрения делегитимизации выборов, свою эффективность, как политик, он уже показал.

Кроме всего прочего, он идет на обострение и бросает вызов самому Путину. Раньше Навальный бил по окружению президента, а теперь мишенью стал сам Путин. Рейтинг Путина для России системообразующий фактор, и под этим «зонтиком» существует вся наша политическая система, что легитимизирует нашу политическую систему. Поэтому Навальный воспринимается как опасный враг, и с ним может случиться все что угодно.

Кстати, нужно сказать, что парламентские выборы у нас рассматривают как ответ на избрание Байдена. Выборы референдумного типа, демонстрирующие сплоченность общества, неслучайно вспомнили крымский консенсус общества, неслучайно было заявлено президентом, что в Думе сидят одни патриоты.

Вариант 45% в Думе с правящей партией на мой взгляд – это лукавство, на самом деле нарисуют больше и всех причастных и не причастных за это вознаградят. Но с учетом того, что «умное голосование» проявило себя в ряде случаев эффективным инструментом, поэтому властям нужно Навального изолировать. Собственно, что сейчас и происходит. Ему даже не дают встретиться со своим адвокатом. Навальный – это «торпеда», которая может быть запущена в авианосец «Российская власть».

— Можно ли считать, что какая-то часть элиты делает на Навального ставку? А именно те, которые хотят то ли перемен, то ли легализации имущества…

— Все капиталы у нас уже легализованы. Конечно же на фоне возможного транзита власти, возникает внутриэлитный конфликт, но сор из избы не выносится. Все боятся не проявить лояльность и потерять все. У нас много говорят о том, кто может быть преемником Путина, но желающих бежать впереди паровоза — нет. Возможно, среди обеспеченного населения и есть те, кто считает деятельность Навального полезной, и сочувствует ему, но свои чувства они будут скрывать до последнего момента. Поэтому я бы заговор здесь не искал, его нет. Причем нужно сказать, что есть разное представление о будущем России, у Сечина и Патрушева с одной стороны и либерально настроенных с другой. До тех пор, пока Путин -президент, я думаю, никаких публичных элитных конфликтов мы не увидим.

-Но ведь мы наблюдаем борьбу за наследство Путина?

-Кто-то его приемником видит Мишустина, а кто-то Медведева. Кроме того, тут нужно сказать, какая концепция будет доминировать в отношениях с внешним миром, а именно с Западом, надо или не надо эти отношения «перезагружать». Но все это разговоры и домыслы, у нас сегодня за нелояльность могут очень жестко наказать. Поэтому, сегодня все думают о выживании. Пока Путин у власти никто не будет рисковать. Так что Навальный на сегодня – это герой — одиночка.

Хотя, понятно, что у него достаточно большая группа поддержки, понятно, что он стал значимой фигурой на Западе, а кто-то надеется на то, что он сыграет роль тарана, но, на самом деле, никто из тех, кто мог бы помочь Навальному, в открытую этого делать не будет. А сейчас тем более, так как, сейчас мы взяли курс с более мягкого авторитаризма в сторону более жесткого режима.