Навального повезли из омской больницы в аэропорт

Бригада медиков вывезла Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль, который должен доставить его в аэропорт, где его ожидает самолет в Германию, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медпомощи (БСМП) №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж. В Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. Врачи сообщили, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет. Позже региональный минздрав сообщил, что вылет самолета будет задержан до утра по просьбе немецкой медицинской бригады,

Как передает корреспондент РИА Новости, машина реанимации приехала к отделению острых отравлений омской больницы после 5:00 (после 02:00 мск). Бригада медиков выгрузила каталку для перевозки пациента из реанимобиля и зашла в приемное отделение больницы.