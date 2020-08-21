Навального разрешили перевезти на лечение в Германию

Врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для лечения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Он рассказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации. Иностранные специалисты посчитали пациента транспортабельным и гарантировали, что довезут его до Берлина. При этом динамика была положительной, «снижался уровень критических состояний», поэтому российские и немецкие специалисты решили повременить с этим вопросом, добавил замглавврача.

По его словам, в дальнейшем медики добились стабилизации состояния Навального. Также в омской больнице ждут от принимающей стороны подтверждающие документы, подчеркнул Калиниченко.

«Имея многократные просьбы родственников разрешить транспортировку пациента куда-то, понимая, что все равно существуют определенные риски, родственники — жена и брат, которые полностью погружены и имеют все данные о диагнозе и состоянии пациента и берут эти риски на себя, мы на этот момент приняли решение, что мы не возражаем против его перевода в другой стационар — тот, который укажут нам родственники «, — отметил Анатолий Калиниченко.

В свою очередь, главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что три лаборатории провели анализ биоматериалов и не обнаружили признаков отравления.

Также, по его словам, немецкие коллеги согласились, что экстренной необходимости в транспортировке нет, учитывая риск ухудшения состояния пациента.

«Поскольку А. А. Навальный продолжает оставаться без сознания, вся эта информация была сообщена его супруге, как законной представительнице. Мы не рекомендуем авиаперелет, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов», — подчеркнул Мураховский.

Утром в Омск из Германии прилетел специализированный медицинский борт для перевозки Навального в берлинскую клинику «Шарите». Инициатором выступила организация Cinema for Peace.

В справочной службе аэропорта Омска РИА Новости сообщили, что вылет самолета Bombardier Challenger 604 запланирован на утро 22 августа.