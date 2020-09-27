Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана распространил заявление

Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана распространил заявление.

Как сообщает в воскресенье Trend, в заявлении подчеркивается, что 27 сентября азербайджанская армия начала широкомасштабное контрнастпуление против масштабной военной провокации армянских вооруженных сил, совершенную по всей линии фронта с целью захвата наших позиций.

«Противник получает адекватный отпор. Как известно, в условиях боевых действий, когда необходимо ограничить Интернет, кратно возрастает важность информации, предоставляемой теле и радиоканалами. В такой ситуации Национальный совет по телевидению и радио обращается к теле- и радиовещательным компаниям и организациям, работающим в стране, и просит их принять во внимание следующие важные моменты:

1) Предоставляемая информация и данные, а также видеорепортажи должны быть основаны исключительно на официальных источниках;

2) Учитывая ограничения в социальных сетях и необходимость предотвращения возникающего среди населения беспокойства, телерадиовещательные ресурсы должны стараться предоставлять информацию как можно более оперативно и регулярно. Для этого рекомендуется использовать предоставление информации бегущей строкой и передавать короткие выпуски новостей;

3) Учитывая озабоченность населения новостями с передовой, особенно важно отказаться от программ негативного характера, разнообразить эфир оптимистичными военно-патриотическими программами;

4) Просьба к операторам платных платформ (кабельное, IPTV, OTT и т. Д.), ретранслирующих зарубежные телеканалы, просмотреть вопрос приостановки ретрансляции зарубежных каналов, редакционный контроль над программами которых возможно находится у проармянских кругов.

Мы — Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана — призываем все телерадиовещательные ресурсы реагировать с пониманием и чуткостью на последние события.

Желаем армии Азербайджана Победы!», — говорится в заявлении.