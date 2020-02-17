НАТО ведет диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями

НАТО ведет диалог с Россией по контролю над вооружениями, по снижению рисков и по прозрачности, но есть и спорные моменты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«В НАТО мы уже ведем диалог с Россией в институциональных рамках. Мы его ведем по вопросу контроля над вооружениями, по уменьшению рисков, прозрачности и по другим темам», — заявил генсек НАТО французской газете Figaro.
«Это не помешало России нарушить ДРСМД, но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии. Мы предоставили Москве широкую возможность выполнить обязательства, но она этого не сделала. Чтобы преуспеть, мы (НАТО) должны держаться вместе, выступать с единых позиций и быть твердыми», — продолжил он.