НАТО ведет диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями

 НАТО ведет диалог с Россией по контролю над вооружениями, по снижению рисков и по прозрачности, но есть и спорные моменты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«В НАТО мы уже ведем диалог с Россией в институциональных рамках. Мы его ведем по вопросу контроля над вооружениями, по уменьшению рисков, прозрачности и по другим темам», — заявил генсек НАТО французской газете Figaro.
«Это не помешало России нарушить ДРСМД, но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии. Мы предоставили Москве широкую возможность выполнить обязательства, но она этого не сделала. Чтобы преуспеть, мы (НАТО) должны держаться вместе, выступать с единых позиций и быть твердыми», — продолжил он.
| 2020-02-17T08:56:45+00:00 17 февраля 2020, 11:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss