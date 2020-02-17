НАТО ведет диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями

«Это часть диалога. Речь идет о первом случае в Европе с окончания Второй мировой войны, когда какая-либо страна применила военную силу для изменения границ и захвата части другого государства. И стало ясно, что мы никогда этого не примем», — ответил на поставленный вопрос генсек НАТО.