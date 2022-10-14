НАТО начнет двухнедельные учения «Steadfast Noon» («Непоколебимый полдень») по ядерному сдерживанию 17 октября. Они пройдут в 600 милях (966 км) от России, говорится в сообщении альянса.

В маневрах примут участие 60 самолетов различных типов из 14 стран блока. В том числе истребители четвертого и пятого поколений, способные нести ядерные боеголовки, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Традиционно задействуют и стратегические бомбардировщики США B-52. Полеты будут проходить над Бельгией, которая является принимающей страной, а также над Северным морем и Великобританией.

В НАТО уверяют, что учения никак не связаны с войной в Украине и были запланированы еще до российского вторжения. Также альянс не планирует использовать боевые заряды. Маневры завершатся 30 октября.

Ранее учения по ядерному сдерживанию анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также называл их плановыми: «Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным». По словам Столтенберга, отказываться от маневров из-за войны в Украине «было бы абсолютно неправильным сигналом». Генсек пояснил, что это могло бы привести к эскалации и «твердое, предсказуемое поведение НАТО», демонстрация военной мощи блока — «лучший способ ее предотвратить». (moscowtimes.ru)