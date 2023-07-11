Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и значительного расширения оборонных закупок.

Как передает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами — Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тыс. человек — это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что «Швеция вскоре станет полноценным членом НАТО». «Это, вместе с вступлением Финляндии, важно для всего Балтийского региона. Это укрепляет Североатлантический союз и является свидетельством того, что страны — члены НАТО принимают решение о расширении альянса, и Москва не может наложить вето, независимые государства выбирают свой путь», — сказал Столтенберг.