НАТО разместило дополнительные силы и патрули на севере Косово.

Как передает ТАСС, об этом сообщает миротворческая миссия НАТО в Косово.

«Мы внимательно следим за ситуацией на севере Косово. Миротворческая миссия НАТО в Косово действует в рамках резолюции ООН 1244 от 1999 года», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что с октября на севере Косово усилен персонал миссии, а на этой неделе в этот район были привлечены дополнительные силы и патрули.

«Мы ждем, что стороны будут координировать свои действия с НАТО и избегать провокационной демонстрации силы, обеспечивая безопасность всех общин.

НАТО продолжит выполнять мандат ООН в отношении всех общин в Косово. Решения следует искать посредством диалога», — отмечается в заявлении.

Следует отметить, что недавняя напряженность в Косово между этническими сербами и местными властями достигла опасного уровня, Сербия пригрозила развертыванием войск в Косово.

Причиной протестов сербов на севере Косово в последние дни стал арест бывшего полицейского по подозрению в терроризме.

Прокуратура Косово обвиняет бывшего чиновника в организации взрыва в здании избирательной комиссии в Северной Митровице.