НАТО повысила готовность военно-воздушных сил альянса в рамках миссии «воздушной полиции» в районе Черного моря из-за сопровождения польского военного самолета истребителем РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

«Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу», — говорится в сообщении.

Странны-члены НАТО ранее провели учения для усиления наблюдения за подводными лодками на фоне предупреждения альянса, что Москва «ведет наблюдение за важнейшими подводными объектами Европейского союза и США».