НАТО планирует построить космический центр в Германии

Министры обороны стран-членов НАТО объявят в четверг о планах по строительству нового космического центра на расположенной в Германии авиабазе Рамштайн, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

По его данным, космический центр на авиабазе, которая расположена в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, в первую очередь будет служить «координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством». Кроме того, в будущем данный объект могут переоборудовать, превратив в командный центр по принятию оборонных мер.

По информации агентства dpa, планируется также создание «своего рода аналитического центра» НАТО, работа которого будет направлена на исследование космической деятельности. Рассматривается возможность создать экспертный центр в немецком Калькаре или во французской Тулузе, отметило агентство. (РИА Новости)