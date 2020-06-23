НАТО пересматривает отношение к Ливии

Ситуация и баланс сил в Ливии продолжают меняться на фоне договоренностей между Анкарой и легитимным правительством этой северо-африканской страны. Прослеживаются также явные изменения в позиции НАТО и ряда стран относительно ситуации в Ливии, пишет Анадолу.

Североатлантический альянс постепенно отказывается от роли пассивного игрока, которой придерживался с 2011 года и начинает более активные шаги в ливийском вопросе.

Ситуация в Ливии продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых вопросов международной повестки дня.

Эксперты уверены, что основным фактором, подтолкнувшим НАТО, и международное сообщество, к пересмотру позиции к Ливии, стали договоренности, достигнутые 27 ноября 2019 года между Турцией и признанным ООН Правительством национального согласия Ливии.

На фоне стремительно меняющегося баланса сил в североафриканской стране в Альянсе заявили о готовности к поддержке в формировании структур безопасности Ливии.

Также стоит учесть фактор присутствия России, что вызвало обеспокоенность НАТО о вероятной угрозе со стороны Москвы в южном Средиземноморье.

Тот факт, что наряду с Египтом и ОАЭ, Россия также поддерживает и лидера незаконных вооруженных группировок с востока Ливии Халифу Хафтара не может не вызывать обеспокоенность и у США.

Кроме того, и Вашингтон пересматривает политику по Ливии. Именно США представили доказательства переброски на территорию Ливии российских МиГ-29 и Су-27.

В Африканском командовании вооруженных сил США (AFRICOM) сообщили, что Россия разместила на авиабазе «Аль-Джуфра» в центральной Ливии мобильные радиолокационные станции П-18 «Терек». С этой же авиабазы взлетают самолеты ВКС России.

В качестве доказательств военного присутствия России в Ливии в AFRICOM представили спутниковые, напомнив, что Россия является главным поставщиком оружия на Африканском континенте, и в этой связи Москве выгодно дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сообщения об углублении сотрудничества между двумя союзниками по НАТО — Турцией и США по Ливии также могут сыграть важную роль в изменении баланса сил в североафриканской стране.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что в ведомстве получили распоряжения по поводу сотрудничества с США по Ливии.

Усиливается также раскол в позиции стран ЕС по Ливии, ряд которых являются членами НАТО.

Поддержка Францией лидера незаконных вооруженных группировок Халифы Хафтара, хотя и прикрытая, вызывает обеспокоенность у Италии.

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо во время визита в Турцию подчеркнул значимость политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН, что указывает на отдаление Рима от Парижа.

Аналогичным образом, Германия — «хозяйка» Берлинского процесса постепенно отдаляется от Франции.