Руководство Североатлантического альянса отправило в Польшу порядка 700 единиц военной техники, включая американские танки Abrams и оборудование к ним, сообщает «Военное обозрение».

В публикации говорится, что вооружение доставили на территорию страны по морю, а после разгрузки в порту Гдыня вооружения отправили по железной дороге на восток Польши, в район Кракова.

Кроме танков среди военной техники были замечены бронетранспортеры М113, БМП М2 Bradley.

Уточняется, что эта техника направлена американским военным, которые находятся на территории страны с середины 2017 года.