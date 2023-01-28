НАТО осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО осуждает вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое получили ранения. Акты насилия в отношении дипломатических представительств неприемлемы. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших и Министерству иностранных дел Азербайджана», — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.