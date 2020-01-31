НАТО обсудит в феврале «реконфигурацию» миссии в Афганистане

редставители стран НАТО обсудят на министерской встрече в феврале возможность «реконфигурации» миссии в Афганистане. Об этом заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции в Пентагоне с главой оборонного ведомства Марком Эспером.

«Что касается Афганистана, то мы обсудили это с министром Эспером, у Италии есть значительный контингент, размещенный там, особенно в западной части страны, в Герате. Мы обсудили возможную передислокацию и реконфигурацию миссии в Афганистане. Это будет темой обсуждений на следующей министерской встрече НАТО в середине февраля в Брюсселе», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможное сокращение числа американских войск в Афганистане повлияет на положение итальянского контингента.

«Мы с министром Эспером согласились, что любая оценка должна проводиться совместно, особенно в том, что касается реконфигурации миссии», — добавил Гуэрини.(ТАСС)

| 2020-01-31T21:27:46+00:00 1 февраля 2020, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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