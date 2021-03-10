National Interest рассказал о возможностях США «победить» в Арктике

Американские эксперты предположили, при каких условиях Соединенные Штаты могут «одержать победу» над Россией и Китаем в Арктике, пишет National Interest.
Так, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен и бывший старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности Райан Талли отмечают, что американские власти уже арендовали два ледокола с целью вести разведку в Арктике на постоянной основе. Помимо этого, США намерены развивать собственный арктический флот, который хотят разместить на Аляске.
«Географические особенности и мультилатеральные структуры управления создают определенные возможности для Америки и ее союзников, однако использование существующих возможностей потребует проведения специальной дипломатии, а также постоянного присутствия в этом регионе», — отметили авторы материала.