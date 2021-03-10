National Interest рассказал о возможностях США «победить» в Арктике

Так, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен и бывший старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности Райан Талли отмечают, что американские власти уже арендовали два ледокола с целью вести разведку в Арктике на постоянной основе. Помимо этого, США намерены развивать собственный арктический флот, который хотят разместить на Аляске.