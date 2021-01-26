Насколько увеличилось количество безработных в 2020 году? – каждый считает по-своему

Безработица остается самым острым социальным вопросом в нашей стране. Но несмотря на это, упомянутая проблема наименее изучена. Можно даже сказать, что проблема безработицы намеренно скрывается с помощью всевозможных хитросплетений статистики, поскольку адекватного ответа на вопрос – кого же все-таки считать безработным, в местной практике нет.

Вот и получается, что даже ковидные ограничения властей повысили этот уровень всего на пару процентов. Так, по итогам минувшего года Государственный комитет статистики фиксирует безработицу на радужной отметке в 7,1%. Как это ни странно, но безработных в стране в наше сложное время стало лишь на 2,3% больше. Всего же безработными считаются 375,9 тыс. человек – их за прошлый год стало на 124,3 тыс. больше, чем было в начале года. Ведь если вспомнить, стартовал прошлый год с довольно оптимистичных показателей – всего 4,8% безработных.

Профильные ведомства сообщают, что пополнили рынок труда в минувшем году 62,4 тыс. единиц трудящихся, и на 1 января этого года в экономике занято аж 4 млн. 876,6 человек! Примечательно, что в количественном выражении число безработных на текущий момент приблизилось к отметке 2003 и 2004 года – 348,7 тыс. и 400,9 тыс. человек соответственно. Независимые эксперты практически постоянно высказывают сомнения в релевантности официальной статистики.

А в период карантина проблема еще более усугубилась. Если раньше безработные могли хотя бы наняться на поденную работу, то во время жесткого карантина такой возможности не было. Проблема в том, что, возможно, официальная статистика занижает коэффициент безработицы двумя путями — во-первых, учитывает не всех безработных, во-вторых, завышает количество экономически активного населения.

О том, что безработица в стране даже по официальным данным достигла пикового роста, сказал # экономист Неймат Алиев. Он привел впечатляющие цифры – со ссылкой на данные официальных ведомств экономист подсчитал, что количество безработицы в стране увеличилось аж до 49,4%…

«Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что подотчетное ему Государственное агентство занятости охватило свыше 150 тысяч человек мерами по трудоустройству в прошлом году. Что ж, чудесно! Но было бы еще лучше, если бы министерство предоставило информацию о влиянии упомянутых мер на общий уровень безработицы. Ведь нужно же как-то оценить результаты похвальных мер. Но в Минтруда не сделали этого, попросту умолчали о влиянии этих мер. Так давайте же проясним этот вопрос», — предложил собеседник.

Если добавить более 150 тысяч человек, занятых в сфере занятости Министерством труда и социальной защиты, количество занятых в стране к концу 2020 года составит 4 876 600 человек. По состоянию на начало 2020 года численность занятых составляла 4 938,5 тыс. человек. Таким образом, количество занятых сократилось за год на 61,9 тыс. человек. Всего 61,9 тыс. человек пополнили армию безработных, заметил он.

Если же обратиться к последним данным о безработице Госкомстата, всего безработными считаются 375,9 тыс. человек, что на 124,3 тыс. человек больше, чем в начале 2020 года. «Отсюда также следует, что в начале минувшего года количество безработных в стране составляло 256,1 тыс. человек (375,9 -124,3=251,6). Получается, что количество безработных увеличилось на 49,4% (124,3:251,6X100=49,4%)», — пояснил он. Таким образом, хотя Министерство труда и социальной защиты обеспечило работой более 150 000 человек, предотвратить 1,5-кратный рост безработицы в стране не удалось. Эту ситуацию выявляет анализ официальных данных. Реальное количество безработных и темпы роста выше.

На фоне глубинных процессов в экономике рост безработицы очевиден, считает экономист-аналитик Натиг Джафарли. Он напомнил в беседе с #, что меры правительства, в частности, программа пособий по безработице, охватившая сразу 600 тыс. человек, из которых не все нуждающиеся получили разовые выплаты, проливает свет на масштабы безработицы. Кроме того, это говорит о том, насколько неверно велась статистика безработных в прошлые годы.

По мнению собеседника, вполне возможно, что со смягчением карантинных ограничений иные оставшиеся без работы люди нашли себя на рынке труда. Однако не факт, что сделать это смогла почти половина получателей единовременных пособий по безработице. Пандемия повлияла на все слои населения, и в целом благосостояние жителей республики упало, уверен аналитик. По его словам, новая волна пандемии и ограничения экономической активности привели к очередному витку безработицы.