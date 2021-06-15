Смягчение карантинных ограничений в России привело к росту денежных отчислений из соседней страны в Азербайджан. В результате сегодня Россия вернула лидерство по количеству денежных переводов в нашу страну.

Как свидетельствуют данные Центрального банка страны, в первом квартале текущего года из-за рубежа поступило 226 млн 600 тыс. долларов, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го. При этом больше всего денежных средств в Азербайджан было переведено из России — около 120 млн долларов. Это на 25,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

На втором месте по этому показателю Турция — оттуда в нашу страну было переведено до 20 млн долларов (на 11% больше), США — 11 млн 900 тыс. долларов (на 17,6% больше).

Показатели по денежным переводам на пространстве Содружества независимых государств (СНГ), как правило, относят к перечислениям трудовых мигрантов финансовых средств на родину, нежели взаиморасчетам между бизнес-структурами.

Россия традиционно считается ключевым направлением, куда стекаются трудовые мигранты не только из Азербайджана, но и всех стран СНГ. По данным, приведенным экономистом Самиром Алиевым, ежегодно мигрантами из России вывозятся миллиарды долларов, частью, незаконными путями. Например, в минувшем году сумма денег, поступивших в страны СНГ, превысила 11 млрд долларов. Основная часть этих денег пришлась на Кыргызстан (2 млрд долларов), Таджикистан (1,9 млрд долларов) и Узбекистан (3,9 млрд долларов). Азербайджанскими мигрантами было переведено порядка 863,2 млн долларов.

Кризис пандемии оказал негативное влияние на бизнес и финансовые возможности наших трудовых мигрантов в России. В результате этого уже в первом квартале минувшего года денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан сократились на 29%. По мнению экономистов, стагнация в экономической сфере соседней страны оставила без доходов азербайджанские семьи, зависящие от заработка в РФ. Тогда, потеряв работу, многие наши граждане устремились на родину — если бы не закрытые границы, обратный миграционный поток обещал обрести серьезные масштабы. Но пандемия не единственный бич мигрантов, обращающий их взоры к родным пенатам. Еще в апреле этого года МВД России потребовало, чтобы до 15 июня страну покинули свыше миллиона нелегальных мигрантов из СНГ.

По словам заместителя главы МВД Горового, в противном случае нелегальные мигранты будут выдворены, а границы с РФ для них закроют. Это решение коснулось и нас — по различным оценкам, на момент принятия решения в России нелегально проживало от 120 до 150 тысяч азербайджанских граждан. А потому местные аналитики справедливо ожидали открытия сухопутных границ с Россией в более интенсивном режиме, но этого не произошло. Несмотря на истекшие сроки предъявленного российским правительством ультиматума, сухопутные границы остаются закрытыми, а судьба нелегально пребывающих в РФ наших граждан по факту неизвестна.

Однако цифры российской стороны свидетельствует о ниспадающей тенденции по части статистики трудовых мигрантов. По сравнению с минувшим годом, количество гастарбайтеров сократилось на 35%, а по итогам первого квартала их перечисления в региональные бюджеты на оплату патентов сократились на 20%, следует из данных совместного мониторинга экономической ситуации экспертов РАНХиГС и Института Гайдара.

Так, в позапрошлом году в России находились от 9,6 млн до 11,2 млн иностранцев в зависимости от месяца, в прошлом году их количество менялось от 10,3 млн до 7,1 млн, а в текущем на 1 мая оно составило 5,66 млн человек. Трудовых мигрантов на 1 мая сего года в России насчитывалось 2,68 млн человек. Это иностранцы, указавшие наёмный труд целью въезда в страну. Относительно прошлого года их число сократилось на 35%. Работников с Украины стало на 58% меньше, из Молдавии — на 52%, из Азербайджана — на 49%, из Армении и Киргизии — на 17% и 18%.