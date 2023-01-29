Проблема ранних браков не теряет актуальности в нашей стране. И в последнее время много говорится о том, что надо усилить борьбу с этим негативным явлением. В конце прошлого года председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова напомнила, что сейчас в Азербайджане иногда разрешается создавать семьи в 17 лет. Но, как подчеркнула она, в законодательстве брачный возраст должен быть однозначно установлен в 18 лет, не должно быть никаких исключений.

«У нас есть выражения «детский брак» и «ранний брак». Если мы устраним исключения, применяемые к 17-летнему возрасту, выражение «ранний брак» исчезнет», – сказала Мурадова.

Предложения по отмене снижения брачного возраста на год, которое возможно при исключительных случаях, были подготовлены и переданы в Милли Меджлис Азербайджана.

Данное решение и ситуацию с ранними браками в Азербайджане # прокомментировал глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов:

– Основная причина, по которой молодая пара желает заключить брак до установленного законом порога в 18 лет — это беременность. И возможность таких ситуаций заложена в законодательстве. С одной стороны, уголовно не наказуемы половые сношения с лицами в возрасте старше 16 лет, которые вполне могут привести к беременности. С другой стороны, в возрасте между 16 и 18 годами заключение брака запрещено. Хотя пылкий «Ромео» в данном случае и не подлежит уголовной ответственности, но забеременевшая девушка оказывается вне брака, что считается особенно позорным в патриархальном сельском обществе. То есть сексом заниматься в возрасте 16-17 лет законом не запрещено, можно и ребенка родить, но нельзя поселиться вместе и вести совместное хозяйство.

На этот исключительный случай, законом и предусматривается возможность снижения брачного возраста на 1 год для Ромео и Джульетты.

Другая ситуация подпадает под Уголовный Кодекс: малолетнюю девушку, порой даже моложе запретных 16 лет, соблазняет или насилует педофил, с теми же последствиями для нее. Чтобы избежать позора для жертвы, ее семья идет на сговор с педофилом и представляет ситуацию как взаимную любовь, добиваясь регистрации отношений в официальном порядке через ЗАГС или мечеть. Такой исход щекотливой ситуации устраивает и правоохранителей, от которых в качестве показателя успешной работы требуется уменьшение числа зарегистрированных жалоб на сексуальное насилие.

Поэтому предусмотренное Семейным Кодексом исключение становится нормой и лазейкой для того, чтобы обойти закон, к удовлетворению преступников. Борьба с насилием и педофилией превращается в имитацию, так как такого рода преступления просто не регистрируются.

Если же это положение будет исключено из законодательства, то это не уничтожит ранние браки как явление. Это лишь приведет к росту суицидов среди жертв, а то и даст импульс преступной индустрии по подделке документов о рождении.

Решение же состоит в том, что наши правоохранители должны перестать гнаться за гладкими отчетами и должны принимать бескомпромиссные меры против педофилов и их пособников (даже родителей), а также тех, кто любит бросать камни в жертв сексуального насилия, которые якобы «сами виноваты». Власти должны озаботиться тем, как помогать жертвам насилия в такой ситуации, вплоть до создания убежищ-шелтеров и специальных программ поддержки. А учителя должны оставить свое ханжество и найти нужный тон для просвещения школьников о проблемах в области насилия против женщин и детей и путях их избежать или пережить.

Это, с одной стороны, очевидно и просто. Ведь есть прекрасные законы, защищающие половую неприкосновенность, частную жизнь, детство, и всего-то надо начать их неуклонно исполнять. Тем более что иные госслужащие именно за это и получают зарплату. Но если учитель сожительствует с малолетней ученицей, если родители принуждают своего ребенка к браку с насильником, если полицейский порицает жертву насилию и не принимает от нее заявления о преступлении, то причина гораздо глубже, чем кажется.

Ведь, чего греха таить: многие из международных конвенций воспринимаются нашими чиновниками, да и значительной частью общественности как что-то чуждое нашему менталитету, как принудительный довесок к возможности записаться в европейцы. Характерный пример — скандальная ситуация с т.н. «Стамбульской конвенцией» (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием), в которой на основе европейского опыта прописаны нормы для борьбы с насилием против женщин, включая и ранние браки.

Так, например, статья 37 Конвенции требует от страны-участницы, чтобы она приняла «необходимые законодательные или иные меры для обеспечения того, чтобы намеренное поведение в виде принуждения … ребенка к вступлению в брак преследовалось в уголовном порядке», без какой-либо оговорки о возможности примирения с насильником или ухода от уголовной ответственности ввиду заключения брака насильника с жертвой. Браки, заключенные насильственно, должны быть «признаны недействительными, аннулированы или быть расторгнутыми без необоснованного финансового или административного обременения в отношении жертвы» (ст.32).

Статья 26 требует, чтобы «при предоставлении защиты и услуг по поддержке жертв должным образом учитывались права и потребности детей — жертв всех форм насилия». Должны приниматься «необходимые законодательные или иные меры по защите прав и интересов жертв, включая их особые потребности в качестве свидетелей, на всех этапах расследования и судебного разбирательства» (ст.56). В частности, меры по защите частной жизни и личности жертвы, избежание контакта в помещении суда и правоохранительного органа между жертвами и лицами, совершившими акты насилия, возможность свидетельствовать, в соответствии с нормами, предусмотренными во внутреннем праве, в суде без личного участия или, по крайней мере, без присутствия лица, которое, как предполагается, совершило акты насилия, в частности, благодаря использованию соответствующих коммуникационных технологий (а у нас они имеются).

Совершение правонарушения членом семьи, лицом, проживающим вместе с жертвой, или лицом, которое злоупотребило своими полномочиями, или против лица, которое в силу определенных обстоятельств является уязвимым, или против ребенка или в присутствии ребенка, по Конвенции, должно, безусловно, считаться отягчающим вину обстоятельством (ст.46). Абсолютно неприемлемыми, по ст.42 Конвенции, считаются преступления, «во имя чести», когда акт насилия, оправдывается утверждениями о том, что жертва нарушила культурные, религиозные, социальные или традиционные нормы или обычаи соответствующего поведения.

Во всех этих нормах нет ничего такого, что бы противоречило Конституции Азербайджана. Однако именно наша страна стала одной из трех в Европе, которые не только не ратифицировали, но даже и не подписали эту конвенцию. Наши соседи — Армения и Грузия, уже являются участниками этой Конвенции.

Это однозначно доказывает, что принятие норм, препятствующих ранним бракам, педофилии, домашнему насилию, встречает решительную оппозицию со стороны законодательной власти. Депутаты парламента, таким образом, отражают настроения нашей патриархальной провинции, где до сих пор считается нормой прерывать учебу девушек-старшеклассниц, выдавая их замуж в 16-17 лет, а то и раньше, и тем самым ломая им жизнь.

Остается надеяться, что постепенное пополнение парламента и структур исполнительной власти людьми с европейским мышлением сдвинет скрипучую «арбу» сознания тех, кто ответственен за терпимость к ранним бракам.