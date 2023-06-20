Население Германии в 2022 году выросло на 1,12 млн человек (1,3%), годом ранее этот прирост составлял 82 тыс. человек (0,1%), сообщает Федеральная служба статистики страны (Destatis).

По данным агентства Bloomberg, после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году это самые больше показатели.

В статистическом ведомстве связали скачек численности населения с увеличением количества иммигрантов (1,45 млн против 329 тыс. годом ранее), в основном беженцев с Украины. (Газета.Ру)