«ДНР» и «ЛНР» объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за «угрозы нападения со стороны Украины». С подконтрольной «ДНР» и «ЛНР» территории людей начинают вывозить в соседнюю Ростовскую область. Би-би-си поговорила с местными жителями.

По информации, с территории самопровозглашенных республик сейчас не выпускают мужчин от 18 до 55 лет, для остальных эвакуация добровольная.

Жительница Луганска, чей муж работает в административной структуре «республики», рассказала Би-би-си, что им сказали быть собранными с документами и минимумом вещей через два часа — обещают автобус. Об эвакуации мужчин не идет и речи — в администрации женщине сказали, что речь идет только о женщинах и детях. Женщина крайне волнуется за судьбу 17-летнего сына и что его не допустят в эвакуацию.

Житель Донецка, который пожелал остаться неназванным, говорит, что в городе в отдалении слышны взрывы. Правда, по его словам, канонада не стала громче, чем в другие дни. Он сказал, что пока никто не обращался к жителям с предложением эвакуироваться из города. Другой дончанин, который живет в центре города, сказал, что об эвакуации он узнал из сообщений по телевидению, но в городе слышны звуки сирены гражданской обороны.

Жительница Луганской области, также пожелавшая остаться неназванной, рассказала Би-би-си, что пока люди уезжают в частном порядке, массовая эвакуация еще не проводилась. Она предположила, что это связано с неготовностью инфраструктуры (нет автобусов, гостиниц). Она сказала о том, что по ночам слышит выстрелы и иногда видит вспышки взрывов, из-за чего спит в одежде и с документами.