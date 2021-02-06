NASA запустит в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска подписали соглашение на запуск инфракрасного телескопа SPHEREx. Как передает Prime, об этом сообщается на сайте НАСА. Он будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик,

«Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли («звездные ясли»). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь», — говорится в сообщении компании.

Планируется, что космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые планируют узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 — июнь 2024 года.