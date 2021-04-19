НАСА впервые успешно запустило миниатюрный вертолет на Марсе

НАСА впервые успешно запустило миниатюрный вертолет на Марсе. Дрон «Индженьюити» (Ingenuity, «Изобретательность)) продержался в воздухе около минуты. Об этом сообщается на странице НАСА в Twitter.

Аппарат «Индженьюити» отправили на Марс вместе с ровером «Персеверанс» (Perseverance, «Упорство»), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года.

Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.

Высота первого полета составила около трех метров.

Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

В ходе последующих полетов вертолет планируют поднять до пяти метров.

Это первый в истории контролируемый полет на другой планете, отмечает НАСА.

Теперь мы можем сказать, что люди запустили винтокрылый аппарат на другой планете, — прокомментировала успешный запуск менеджер проекта Мими Анг. (Агентство Анадолу)

| 2021-04-19T21:45:02+04:00 19 апреля 2021, 22:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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