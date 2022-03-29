Руководитель NASA Билл Нельсон заявил, что Соединенные Штаты планируют, что люди ступят на поверхность Марса к 2040 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наш план — чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году», — рассказал Нельсон во время ежегодного обращения, посвященном публикации президентского проекта бюджета на 2023 год.

По словам Нельсона, предложенный президентом бюджет NASA на 2023 год в размере $26 миллиардов включает расходы, которые являются подготовкой к будущим полетам человека на Марс.