Представители старшего и среднего поколения прекрасно помнят художественный фильм «Последний перевал» (“Axırıncı aşırım”). Один из героев фильма Кербелаи Исмаил – вполне реальная личность, который долгие годы вёл борьбу с русско-большевицкими оккупантами. Так вот, кроме большевиков, был у него и кровный враг – Усубоглу. Что послужило причиной этой вражды – это уже совсем другая история. Но так получилось, что в 1930-м году, спасаясь от преследований больщевиков, Кербелаи Исмаил вынужден был перейти на ту сторону Аракса. Но с ним была и его беременная невестка, которая вот-вот должна была родить. Недолго думая, Исмаил приехал к Усубоглу:

— Я оставляю невестку у тебя, она не в силах преодолеть этот путь. Да, мы враги. Но я знаю, что ты – мужчина.

Позвав супругу, Усубоглу поручил ей присмотреть за невесткой своего кровного врага. А чтобы тот и вовсе уехал со спокойной душой, отправил с ним своего сына.

Так получилось, что на обратном пути сын Усубоглу погиб во время перестрелки с русскими. Одев саван, Исмаил доставил тело сына отцу, и сказал:

— Можешь убить меня, я не сберёг твоего сына.

На что его кровник ответил:

— У тебя родился внук. Прошу тебя, нареки его именем моего покойного сына…

А вот ещё интересный эпизод. Писатель Юсиф Везир Чеменземинли в письме к Джалилу Мамедкулузаде писал:

«Отважные мужчины наших краёв, проезжая на коне через село, обязательно спешивались, и шли не спеша, взяв своего коня за узду, здороваясь с каждым встречным. А делалось это из-за уважения к местным жителям, чтобы не смотреть на них из седла сверху вниз»…

«Бабушкины сказки», подумает кто-то. А может и большинство наших современников. И не надо за это корить их. Ведь даже то, что отлично помнят ныне здравствующие жители Азербайджана старшего поколения, теперь без проблем может сойти за художественный вымысел. Ну, например, если через двор проходила женщина или девушка, все мужики дружно опускали глаза или же отводили взгляд в сторону. Причём этого правила придерживались все, как говорится, «и язвенники, и трезвенники», даже те, кто баловался иногда бывшей тогда в обиходе анашой…

А на днях в местных СМИ прошла такая новость: «МВД: Арестованы пятеро таксистов, сделавших непристойные предложения пассажиркам». Как оказалось, после распространения в социальных сетях видеокадров, свидетельствующих о непристойных предложениях некоторых водителей такси своим пассажиркам, в правоохранительные органы поступили многочисленные жалобы. В результате были задержаны пятеро таксистов. Нарушители были привлечены к административной ответственности, в их отношении применен арест. Мероприятия по выявлению водителей такси, совершающих подобного рода действия, продолжаются.

Видно, где-то, на каком-то вираже исторического развития, мы, как неумелые водители перегруженного грузовика, не очень удачно вписались в поворот, и потеряли то, что в принципе было одной из гордостью нации. Нет, мы ни в коем случае не хотим стричь всех под одну гребёнку. 44-дневняя война показала, на что способны истинные мужчины этих краёв. Они были, есть и будут впредь. Речь идёт о нравственных уродах. Точнее, об их удельном весе в обществе в целом. К сожалению, и они всегда рядом, в любое время, при любой общественно-политической формации. Но если вдруг эти очаги уродства начинают распространяться как метостаз, пора бить в колокола. Причин такого нелицеприятного явления может быть множество. Но одним из самых очевидных, а может быть и основным, является отсутствие общественного порицания. Опять-таки, возвращаясь в недалёкое прошлое.

Если кто-то и допускал вольности в отношении чужих сестёр, матерей, жён, им просто минимум били морду. А после наступал период отчуждения, что было намного действеннее, чем удары кулаком по наглой физиономии: таких подонков окружающие просто «не замечали», «удаляли» из своей жизни. Ни во дворе, ни на работе — нигде их «не было». Они были окружены всеобщим презрением. Более того, никто не хотел выдавать замуж своих девушек не то что за него (это было делом однозначно решённым), но даже за его родственников. Обосновывалось же это поговоркой «яблоко от яблони далеко не падает». А если кто-то и брался увещевать, мол, ну, поступил по ослиному, надо бы простить, ответ был короток: «Он «ограш». К сожалению, в русском языке нет полноценного литературного перевода, чтобы передать весь заключавшийся в этом ёмком слове смысл. Но это было тяжёлое клеймо, которое не смывалось даже смертью. Существо могло покинуть этот бренный мир. Но до тех пор, пока оставался хоть один, помнивший о его поступках, он так и назывался – «ограш такой-то».

Но сегодня ценности поменялись. Стремление во всём походить на Европу сыграло с нами злую шутку. Явные границы между добром и злом, между мужиками и подонками нивелировались, стало мало «чёрного» и «белого», зато очень много «серого», «мутного», «бесцветного». Сегодня подобие мужчины может позволить себе запросто прийти в дом к замужней женщине без всякого риска получить в морду от соседей. Более того, другое ему подобное существо, застав свою суженую за таким позором, может просто снять всё это на свой мобильник и выложить в сеть. Но и это не всё. Под этим видео начнутся горячие споры: кто виноват и как теперь быть… И очень мало встретишь комментариев, авторы которых будут недоумевать: разве так поступает настоящий мужчина?..

Кто-то когда-то невидимой коварной рукой приоткрыл для нас «окно Овертона». Мы и не заметили, как лёгкий сквозняк постепенно превратился в порывистый ветер, а потом и ураган, с каждым днём засасывающий в свою бездонную пучину всё больше наших ценностей. И пора это окно плотно прикрыть. О нравственных уродах мы уже сказали. Так вот, их нужно сурово выкорчёвывать, выжигать на корню. К ним нужно применять самое суровое наказание, какое только предусмотрено в Уголовном Кодексе. И, конечно же, самый действенный метод – плюнуть на них всем миром, не принимать их за людей, обращаться, как с самими последними подонками (каковыми они и являются на самом деле). Нужно, наконец, понять: никто за нас не будет обустраивать наше общество, нашу жизнь. И завтра один из этих уродов запросто может повстречаться с супругой, дочерью, сестрой любого из нас. А всё, что будем мы предпринимать уже после – это будет размахивание кулаками после драки.