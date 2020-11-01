Напавший на людей в Ницце прибыл в страну для теракта, заявили во Франции

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Ниццы, приехал во Францию специально для того, чтобы совершить атаку.
«Конечно, прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда он (нападавший) составил план нападения. Но он явно приехал не для того, чтобы получить документы», — сказал министр в интервью газете Voix du Nord.
В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.