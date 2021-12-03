3 декабря примерно в 13:00 лицо армянского происхождения совершило нападение на нашего военнослужащего, несущего боевое дежурство на одной из позиций Азербайджанской Армии на территории Ходжавендского района.

Нападавший предпринял попытку захватить оружие.

Военнослужащий Азербайджанской Армии открыл огонь в воздух и в целях самообороны обезвредил напавшего на него провокатора.

Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

По факту ведется расследование, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.