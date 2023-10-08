Подразделениями азербайджанской армии обезврежен принадлежащий ВС Армении квадрокоптер.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 8 октября около 12:50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям Вооруженных сил Армении, предпринял попытку совершить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений азербайджанской армии, расположенными в направлении горы Кылинджли Кяльбаджарского района.

«Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами», — добавили в оборонном ведомстве.