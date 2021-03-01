НАНА собирается издать однотомник и многотомник по истории Азербайджана

Состоялось заседание Ученого совета Института истории НАНА.

Как сообщили АПА в институте, на мероприятии было отмечено, что одной из главных целей института истории является написание однотомника о нынешнем состоянии изучения истории Азербайджана. Следует отметить, что в последний раз такая книга была издана в Институте истории НАНА в 1993 году и охватывала период до 1920 года. Издание в стране нового однотомника, охватывающего все периоды истории Азербайджана, уже стало социальным требованием. По решению Ученого совета по мере представления отдельных глав отделениями института, они будут публиковаться на сайте Института истории, и можно будет организовать их широкое обсуждение.

На Ученом совете был принят план мероприятий по написанию однотомной и многотомной истории Азербайджана. Одной из главных задач, перед институтом, является разработка фундаментальных произведений в связи с 30-летием восстановления независимости Азербайджана и Отечественной войной-Второй Карабахской войной.

| 2021-03-01T18:22:33+04:00 1 марта 2021, 19:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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