Намибия открылась для туристов

Намибия с 1 сентября открыла границы для иностранных туристов. Об этом 4 сентября cообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В то же время в организации отметили, что схема въезда в эту африканскую страну довольно сложная. Так, въехать туда можно только через главный международный аэропорт в столице страны Виндхуке и при наличии отрицательного теста на коронавирус (его срок годности не должен превышать 72 часа). Если при прохождении термометрии в аэропорту у путешественника выявят какие-либо подозрительные симптомы, ему предложат пройти платный тест на COVID-19. Кроме того, по прибытии необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья.

Обязательными также являются наличие туристической страховки, способной покрыть лечение и неожиданное пребывание в отеле, и покупка местного номера мобильного телефона, который будет отслеживаться властями Намибии.

«Туристы должны отправиться прямо из аэропорта в отель или жилье, одобренное советом по туризму Намибии и сертифицированное министерством здравоохранения. По пути в отель иностранцам нельзя делать остановки. В течение первых семи дней туристы могут проживать только в одном месте. На пятый день пребывания в Намибии они должны сделать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то иностранцы могут продолжить изучение страны и свободно перемещаться в другие отели и кемпинги», — добавили в АТОР.