Налоги подвинутся и уступят место нефти – новый госбюджет уже в пути

В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения вокруг изменений в государственный бюджет. На пленарном заседании 5 августа депутаты приняли в первом чтении изменения в госбюджет на 2020 год. Согласно официальной информации, необходимость пересмотреть основной финансовый документ вызвана негативными последствиями пандемии коронавируса для экономики и падением цены нефти.

По мнению независимых экономистов, поправки в бюджет увеличат долю нефтяных доходов, при этом снижение налоговых отчислений будет компенсировано за счет возросших трансфертов из Государственного нефтяного фонда. И хотя заложенная в обновленном бюджете цена барреля нефти уменьшилась, отказ от бюджетного правила усилит привязку бюджета к нефтяным доходам.

По итогам вносимых изменений расходы государственного бюджета составят 27 млрд 492 млн 200 тыс. манатов (в том числе централизованные расходы составят 26 млрд 677 млн 330 тыс. манатов, местные расходы — 814 млн 870 тыс. манатов), что на 597,5 млн манатов или на 2,2% больше утвержденного показателя.

Доля нефтяных доходов в обновленном бюджете будет увеличена, отметили в экономических кругах. Еще один важный момент в проекте поправок и изменений госбюджета 2020 года связан с упразднением до 1 января 2022 года бюджетного правила. А это означает, что верхний предел трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госказну, который действовал в соответствии с новыми бюджетными правилами в финансовом документе этого года, соблюдаться уже не будет.

Бюджетное правило стало применяться в нашей стране годом раньше. Это специальный финансовый механизм для ограничения и регуляции бюджетной политики. Многие международные эксперты считают его эффективным инструментом для снижения зависимости бюджета от цен на энергоносители для сырьевых стран. Отказ от упомянутого инструмента означает одно – доля отчислений от нефти в бюджете увеличится.

Ключевое отличие пересмотренного бюджета от того, что мы наблюдали многие годы – снижение нормы отсечения. Так, в новом бюджете сразу на 20 долларов уменьшается цена за баррель нефти, изначально заложенная на уровне 55 долларов за баррель. В исправленном варианте нефть будет стоить всего 35 долларов.

А теперь о главном. Если бы действовало бюджетное правило, при пересчете параметров государственной казны, исходя из предполагаемой среднегодовой цены на нефть в 35 долларов за баррель, ожидаемая сумма трансфертов из Госнефтефонда в бюджет должна была сократиться примерно на 2,5 млрд манатов.

Но как уже говорилось выше, Минфин приостановил действие правила и предлагает увеличить трансферты из ГНФАР с утвержденных 11 млрд 350 млн манатов до 12 млрд 200 млн манатов. В результате сумма трансферта из ГНФАР в бюджет возрастет на 850 млн манатов или на 7,5%. При этом доля нефтяных доходов в бюджете достигнет 58% за счет увеличения трансфертов.

В новой версии бюджета капитальные (инвестиционные) расходы государственной казны составят 7 719,1 млн манатов, и это на 91 млн манатов или на 1,2 % меньше утвержденного прогноза. Кроме того, 1 726,2 млн манатов или 6,3 процента бюджетных трат связаны с государственным долгом и обязательствами по услугам, что на 102 млн манатов или на 5,6% меньше утвержденного прогноза. В структуре нефтяных бюджетных поступлений 87,2% (12,2 млрд манатов) из прогнозируемых 13, 990 млрд манатов будут перечислены из Государственного нефтяного фонда, 12,8% или 1 790,0 млрд манатов придутся на долю отчислений SOCAR и BP по линии налоговых органов.

В целом же поступления по налогам и сборам будут сокращены, а потери будут компенсированы за счет ГНФАР. В качестве основной цели изменений в государственный и сводный бюджет Министерство финансов рассматривает формирование резервов для принятия дополнительных мер обороны и безопасности, а также удовлетворение дополнительных мер социальной поддержки, направленных на предотвращение негативного воздействия пандемии COVID-19. Другая возросшая статья расходов связана с мероприятиями, осуществляемыми в области здравоохранения, а также секторов экономической деятельности, пострадавших от пандемии.

Возвращаясь к снижению заложенной в бюджете цены нефти, эксперты считают, что такая необходимость вызвана снижением чистой прибыли от продажи «черного золота» за шесть месяцев этого года до 38,7 долларов за баррель. Повлиял на это решение и фактор неопределенности – будущее нефти на мировых рынках пока туманно, а нефтедобыча в стране сокращается. Кроме того, отмечается серьезный рост бюджетного дефицита – расходы государственной казны на 3,5 млрд манатов больше прогнозируемых доходов.