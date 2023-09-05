Всего за несколько дней до того, как Джо Байден должен отправиться на саммит Большой двадцатки в Индии, его супруга заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, у Джилл Байден положительный результат на COVID, а у президента Байдена тест отрицательный.

По информации Белого дома, у первой леди США легкие симптомы. 72-летняя жена Байдена последний раз болела COVID-19 в августе прошлого года. Американский президент, которому сейчас 80 лет, последний раз получал положительный результат в июле 2022 года.

«После положительного теста первой леди на COVID-19 президент Байден сегодня вечером прошел тест на COVID. Президент получил отрицательный результат. На этой неделе он будет регулярно проверяться и следить за симптомами», — заявили в Белом Доме. (unian.net)