Накануне новых вмешательств

В Америке продолжается предвыборная гонка. Явственнее других шансы на заселение в Белый дом сейчас у трех известных политиков – это демократы Джо Байден и Берни Сандерс, а также нынешний президент США, республиканец Трамп.

Сами голосования в ноябре, и тем интереснее, что уже сейчас в США звучат предложения ввести дополнительные санкции против России, дабы упредить ее ожидаемые шаги по вмешательству в американские президентские выборы. Похоже, в их перспективе там сомневаются мало.

На днях вашингтонский Atlantic Council (Атлантический Совет) провел онлайн-дискуссию, во время которой эксперты обсуждали вопрос, как сдержать российскую агрессию в год президентских выборов в Штатах. Как отмечает «Голос Америки», в Конгрессе США на рассмотрении находятся два основных законопроекта по санкциям.

Первый — «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, или DASKA), и он уже одобрен Сенатским Комитетом по международным отношениям. По нему предусматриваются довольно жесткие и широкие меры в отношении российских банков, киберсектора, нефтегазового сектора. Для приобретения статуса закона, этот законопроект должен получить полное одобрение Сената и быть подписан президентом.

Второй законопроект — «Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или DETER), предусматривает санкции в случае вмешательства других стран в выборы США. В случае вмешательства России в американские выборы, законодатели, среди ряда других мер, предлагают заблокировать счета и активы крупнейших российских государственных банков – Сбербанка, Газпромбанка, Банк ВТБ, Внешэкономбанка – и ряда госкомпаний, в частности в оборонной сфере и разведке, металлургии, железнодорожной и аэрокосмической отраслях.

Бывший координатор санкционной политики в администрации Барака Обамы и эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид во время онлайн-дискуссии отметил, что для предотвращения потенциального вмешательства России в выборы 2020 года, необходимо принять дополнительные санкционные законопроекты уже сейчас.

Напомним, не так давно власти США сообщали, что Москва активизировала пропагандистскую кампанию по поддержке сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса с тем, чтобы усилить его шансы на получение президентской номинации от Демократической партии. «Зеркало» писало об этом.

А сегодня Грэм Бруки, директор Лаборатории цифровых криминалистических исследований в Atlantic Council отмечает, что российское вмешательство в выборы 2020 года уже происходит, хотя и рано говорить в поддержку какого кандидата именно. Однако, отмечает эксперт, можно сказать, что действия Кремля направлены на обе партии и у него имеется явная цель – посеять раздор среди американцев.

При этом, по сравнению с 2016 годом, тактика и методы распространения дезинформации стали более сложными, говорит эксперт. Если тогда Кремль использовал автоматизированные боты и создание фейковых аккаунтов за пределами США, то теперь ложный контент стал распространятся уже группами внутри самих Соединенных Штатов, а демографическое таргетирование стало более точным. К примеру, компании Facebook и Twitter за последнее время неоднократно удаляли аккаунты, за которыми, по всей вероятности, стоят российские тролли, распространяющие ложную информацию о выборах в ряде стран.

При этом в самой РФ, хоть и отрицают любую информацию о вмешательстве, их политологи уже пишут о том, за кого «неплохо было бы» голосовать живущим в США «друзьям России» и «людям доброй воли».

Например, как пишет в газете «Взгляд» политолог Андрей Черваков, он не верит, что «русские хакеры вмешиваются в американские выборы, а Россия является страной-киберагрессором», но полагает, что у Москвы «может быть много искренних сторонников, которые хотели бы видеть в Овальном кабинете политика, отвечающего интересам России». И такие люди могут составлять обширную виртуальную диаспору в американском сегменте популярных соцсетей, прежде всего – в Facebook.

«Так на какую лошадку нам стоит поставить? Какой сигнал дать нашим «фейсбучным партизанам» относительно главных американских выборов 2020 года?», практически открытым текстом пишет далее Черваков.

По его словам, успех будет достигнут, если удастся повернуть американскую политику в такое русло, плывя по которому Штаты будут утрачивать статус мировой сверхдержавы.

И с точки зрения таких «интересов России», «их» кандидатом является бывший вице-президент США Байден – потому что он ничего не хочет менять внутри страны. Он, видите ли, больше всего напоминает позднего Леонида Брежнева, и Трамп называет его Сонным Джо, а значит наиболее выгоден России в стратегическом плане.

«Именно Байдена стоит поддержать нашим партизанам-добровольцам, именно он, как неоимпериалистический фюрер, приведет американский глобальный рейх к краху», вдохновенно заключает этот апологет Кремля.

Что ж, остается только надеяться, что соответствующие американские ведомства и службы не упустят из виду эту и подобные ей публикации, когда в очередной раз зайдет речь о целесообразности принятия новых антикремлевских санкций.