Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Карабахе провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

«Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 (10) ноября 2020 года», — говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, главы внешнеполитических ведомств также затронули актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики. (ТАСС)