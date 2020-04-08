Найдено неожиданное применение пива в быту

Исследование британского ретейлера NetVoucherCodes раскрыло неожиданное бытовое применение пива. Его результаты поступили в распоряжение The Sun, передает «Лента.ру».

Выяснилось, что с помощью указанного алкогольного напитка можно вывести въевшиеся пятна краски из разных материалов.

После того, как краска пролилась на одежду, необходимо удалить ее излишки и дать ей просохнуть. Затем специалисты рекомендуют нанести на испачканное место мыльную воду и промокнуть его губкой. Оставшееся пятно, по их словам, бесследно выводится пивом: для этого его необходимо втереть в ткань.

Также отмечается, что, в то время как пиво лучше всего подходит для выведения с одежды пятен краски, чистый спирт способен удалить засохший лак для ногтей.

| 2020-04-08T01:44:17+00:00 8 апреля 2020, 08:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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