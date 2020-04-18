Найден способ легче пережить коронавирус

Физические упражнения способны помочь потенциальным инфицированным пневмонией COVID-19 легче пережить заболевание. Результаты исследования профессора Высшей медицинской школы Университета Вирджинии Чжэнь Яна (Zhen Yan) публикует New York Post.

Установлено, что регулярные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы предотвращают развитие острого респираторного дистресс-синдрома (жизнеугрожающее воспалительное поражение легких — ред.) — осложнения, которое наблюдается у 20-40 процентов всех зараженных и в половине случаев является причиной смерти от коронавируса.

По словам Чжэнь Яна, человеческий организм естественным образом вырабатывает антиоксидант, известный как внеклеточная супероксиддисмутаза (EcSOD). Его выработку стимулируют физические нагрузки. Таким образом, профессор рекомендует ежедневно уделять полчаса кардиотренировкам, таким как езда на велосипеде, гребля и аэробика.