Наира Зограбян: я увидела своими глазами — в Армении начинается невиданная миграция в РФ

Сегодняшнее открытие российских границ для армянских граждан положит начало рекордной эмиграции из Армении в РФ, заявила в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. Сегодня утром политик специально съездила в ереванский аэропорт «Звартноц», чтобы пронаблюдать за тем, каким будет пассажиропоток в Россию.

«Я только что из аэропорта. Как депутат я хотела посмотреть, какая там ситуация, и вы не представляете, насколько она накаленная. Берут билеты в одну сторону, в Москву, и вчера вечером цены на них достигли диапазона в $800-900. Такого ажиотажного спроса на рейсы в Россию никогда не было. Армению ожидает самая большая миграция за последние 30 лет, даже в 90-х годах прошлого века такого не было», — прежде всего сообщила она.

Наира Зограбян объяснила, что у подобной рекордной миграции есть несколько причин. «Во-первых, война. Во-вторых, армяне уже не чувствуют себя в безопасности в своей стране. В-третьих, и это самое главное, экономическая ситуация в Армении слишком тяжелая», — перечислила политик.

«Люди сейчас боятся, что сообщение с РФ может опять прерваться. Ко мне как к депутату обращаются очень многие сограждане с просьбой поговорить с российскими коллегами, чтобы 1 марта граница не была закрыта. Судя по общей атмосфере, в Армении будет попросту демографический кризис. Безусловно, я не виню в этом желании уехать армян, которые хотят спасти и накормить свою семью – виноваты власти, закрывшие все возможности для проживания армян в Армении», — обратила внимание депутат от «Процветающей Армении».

В качестве примера того, какова ситуация, Наира Зограбян рассказала об одном из обращении к ней. «Ко мне вчера вечером обратился гражданин Армении, говорит: «Я не могу заплатить за билеты полную цену, вы можете договориться с летчиком, чтобы меня и мою жену зайцами пустили в кабину бортпроводников за половину стоимости билетов и перевезли в Россию?». Мне больно такое слышать и видеть», — признала она.

«Только сегодня, 1 февраля, из Еревана улетело в Россию 6 рейсов, из которых 4 — в Москву. В Минводы первый рейс улетел в 7:55. Это национальная трагедия. У многих наших граждан уже были билеты, но у них тест на коронавирус оказался положительным, и только представьте себе, что потеряли возможность улететь в Россию. Это трагедия и стыд для нынешних властей Армении», — подчеркнула Наира Зограбян.