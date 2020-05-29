«Нахон ле хаем» или Что думают в Израиле о последней попытке армян испортить отношения с Баку

Азербайджано-израильские отношения всегда были поводом ревности Армении и армянских лобби. Время от времени Армения и ее приспешники разными провокационными материалами в СМИ, а также финансированием разных организаций пытались испортить отношения между странами.

Особенно это начало проявляться после апрельских боев 2016 года, когда израильская военная техника дала нам существенное превосходство над своим противником. После этого Армения и армянское лобби решили выработать целую стратегию, чтобы испортить эти отношения. Так, недавно на сайте Newsweek была опубликована статья, где говорилось о том, что армянское лобби готово спонсировать американские НПО для того, чтобы нанести урон отношениям Азербайджана с Израилем.

Об отношениях Азербайджана и Израиля, а также провокационных действиях со стороны армянских СМИ, экспертов и разных организаций рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Армения всегда ревностно относилась к азербайджано-израильским отношениям. Время от времени они взбрасывают в СМИ разные информации провокационного характера. Могут армянские СМИ или эксперты как-то навредить азербайджано-израильским отношениям?

— На востоке есть хорошая пословица: «Собака лает, а караван идет»! Нам все равно, что скажут какие-то там СМИ о нас и наших отношениях с Азербайджаном. Я думаю и вам тоже. Ведь главное не слова, тем более у нас на «востоке» слова в основном служат для украшения предложений и чаше всего ничего не значат, ни для говорящего их, ни для слушавших их. Главное — это дела! А вот наши дела, наши взаимоотношения с Азербайджаном находятся на очень продвинутой стадии и продолжают развиваться, назло всем, кто бы хотел их стагнации.

— Одной из провокационных тем, которые армянские СМИ пытаются раскрутить — это отношения Азербайджана к израильско-палестинскому вопросу, и при этом они проводят аналогию с Карабахом. Насколько вообще можно проводить такую параллель и можно ли считать, что в отношениях Азербайджана и Израиля существует палестинский вопрос?

— Израиль никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, прекрасно понимая, что каждый сам кузнец своего счастья, при том, что этот каждый находится в определённой геополитической ситуации, не позволяющий ему в данный момент действовать по-другому. Азербайджан — это часть мусульманского мира, часть содружества определенных стран Ближнего и Дальнего Востока, да и не только Востока, имеющих свою внутреннюю политику и свою совместную экономику. И естественно, это содружество накладывает на страну определенные обязательства и правила. Для нас главное то, что Азербайджан — наш партнер и, как бы, наш проводник в мусульманском мире. Своим примером Баку показывает, что с еврейским государством можно не только дружить, но и взаимовыгодно сотрудничать. И это главное.

А попытки связать проблему бывшего НКАО и Палестинской автономии, это просто обычная провокация, цель которой за уши притянуть две совершенно разные проблемы. У нас есть свое понимание ситуации вокруг Нагорного Карабаха и азербайджанских областей, находящихся под армянской оккупацией, которые, безусловно, должны быть освобождены. И самое главное отличие этих двух проблем в том, что на всех освобождённых землях Азербайджан заинтересован развивать экономику и улучшать жизнь людей, а вот развивать экономику «Государства Палестины» не заинтересован никто. И это хорошо понимает руководство ПА. В тот момент, как они станут самостоятельной государственной единицей, о них забудут все их нынешние спонсоры и они станут очередной нишей страной третьего мира. Поэтому в автономии не заинтересованы ни в каких реальных переговорах, им выгодней «холодная война», порой переходящая в горячую, чем мир. Ведь за войну платят, а за мир нет!

— Мы помним визит Биби Нетаньяху в Баку и на каком уровне его встречали. Азербайджанцы также прекрасно знают о роли Израиля в предоставлении стране последних передовых военных технологий. Азербайджан принимал большую делегацию еврейской диаспоры США, которая является влиятельной и во всем мире. Можно ли утверждать, что отношениям между нашими странами ничего не угрожает?

— Вы знаете, мы не пророки, как показала нынешняя ситуация в мире, никто не знает, что будет завтра. Вот, все готовились к весне и лету, как вдруг «одна больная летучая мышь», поданная на завтрак китайскому рабочему, перевернула весь мир, отменила вообще все, что ранее немыслимо было даже притормозить. Все религиозные праздники, чемпионаты мира, олимпиаду, занятия в школах и работу. А вы спрашиваете, что нас ждет завтра?

Но, как говорится в таких случаях в Израиле — «нахон ле хаем» — что значит: «верно на сегодня»! Так вот, на сегодня наши взаимоотношения находятся на пике, несмотря на все проблемы мира и очень непростую геополитическую ситуацию в регионе, а так же надвигающийся мировой кризис. Так, что «нахон ле хаем» у нас отличные отношения, и я не вижу причин, чтобы наше нынешнее правительство с нашим «старым» премьер-министром Биньямином Нетаньяху было заинтересовано в их пересмотре, а тем более в сворачивании.