В Аргентине была установлена надувная статуя звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает La Nación.

Фигура, над которой работали художники Алехандро Маньянес и Нэнси Кравена, сделана в высоту размером в четырехэтажный дом. На создание такой статуи ушло 700 квадратных метров материи.

Надувная кукла была установлена в Буэнос-Айресе рядом с Обелиском.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре аргентинцы сенсационно проиграли в стартовом матче команде Саудовской Аравии (1:2). Месси, который проводит пятое мировое первенство в карьере, подвергся серьезной критике со стороны болельщиков и экспертов. При этом форвард реализовал пенальти, став автором единственного гола аргентинцев.