«Надеюсь, в 2021 году в повестке дня правозащитников появятся вопросы, связанные с обустройством мирной жизни в Карабахе»

Уходящий год оказался непростым во всех отношениях. Глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов рассказал # о том, с какими сложностями столкнулись граждане и правозащитники в этом году и о том, чего ждать в области защиты прав человека в 2021 году.

– В каких сферах права человека чаще всего нарушались в уходящем году? На что были жалобы?

– Проблемы с соблюдением политических прав отошли на задний план, но стало больше проблем социально-экономических. В основном граждане жаловались на безденежье, безработицу, но в отличие от обычного ворчания, в пандемию для этого были веские основания: число безработных скачком выросло в 5 раз.

Нередко людей убивал не вирус, а неуверенность в завтрашнем дне, беспокойство, что они не справятся в случае собственной болезни или заболевания членов семьи. Много людей оказались фактически брошенными на произвол судьбы, заболев легкой формой коронавируса. На дому их никто не посещал, бесплатных лекарств, как обещалось, не дают, аптеки взвинтили цены.

Другая группа жалобщиков — жертвы мошенников. Сейчас из людей стараются вытянуть последние деньги, рассказывая истории о раненых солдатах, возвращающихся беженцах и пр.

Обращаются и по поводу проблем с получением единовременной помощи. Вот, сегодня, например, пожаловалась женщина, которой отказали в выплате пособия в 190 манатов. У ее покойного отца был дом. Она его продала, купила себе квартиру. Все задокументировано. Теперь чиновники ей пишут, что у нее два жилья, а от копий документов отмахиваются: у нас, мол, в компьютере так записано. Проконсультировал, куда обращаться.

– Самим правозащитникам тоже наверняка пришлось нелегко…

– Да, это так. Сначала из-за пандемии, а потом и военного положения, правозащитники неожиданно оказались под подобием домашнего ареста. Стало невозможно куда-то поехать по делам — как внутри страны, так и за границу (у меня были запланированы несколько поездок в Европу и СНГ). Пришлось прекратить прием граждан из-за опасности заразиться. Для контактов с коллегами, даже внутри города, приходится пользоваться онлайн-конференциями, соцсетями. И именно в это же время ухудшилась работа интернета.

С другой стороны, финансовое положение правозащитников оставляет желать лучшего. Иностранное финансирование перекрыли, государственный фонд один и финансирует только 500 неправительственных организаций из более чем 4000 существующих. А пособие по безработице, и без того не покрывающее самых необходимых расходов, большинству из нас не положено.

Из-за пандемии стало значительно меньше информации (что не обязательно означает улучшение). Например, под предлогом пандемии правозащитникам закрыли доступ в тюрьмы. Многие острые сигналы в соцсетях оказываются сознательными фейками.

Пандемия сорвала рассмотрение отчетов Азербайджана в ООН, которые отложены на следующий год. А значит, наши власти не получили полезные советы по проведению реформ.

– Что было сделано в области защиты прав человека в этом году в стране?

– Из существенных событий назову освобождение ряда оккупированных районов, что означает решение проблемы вынужденных переселенцев. Власти очень оперативно реагируют на проблемы, связанные с восстановлением нормальной жизни на этих территориях.

Другим достижением является коренной сдвиг в части создания и использования «электронного правительства», и пандемия как раз стимулирует этот процесс. Многое уже можно сделать из дома, с помощью интернет-технологий. Это уже лишило почвы многие виды мелкой коррупции, избавило от необходимости «утруждать ноги» хождением по конторам и инстанциям. Знаю о нескольких случаях, когда заключенные давали показания в суде дистанционно, без утомительных и унизительных перевозок.

В связи с пандемией освободили многих заключенных старше 65 лет. Стал чаще практиковаться домашний арест вместо обычного.

Но в целом, гражданское общество в стране продолжает находиться в затяжном кризисе, его потенциал мог бы использоваться лучше.

– Какие ожидания от следующего года?

– Надеюсь, что в 2021 году будут созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев в районы Низменного и Нагорного Карабаха, и в повестке дня правозащитников появятся вопросы, связанные с обустройством там мирной жизни.

Официальные заявления в связи с коронавирусом заверяют, что в следующем году с ним будет покончено. Если это произойдет, то многие из специфических проблем, связанных с пандемией и карантинными мерами, отпадут.

Хочется надеяться и на то, что будет доведен до конца переговорный процесс с Евросоюзом и будет подписан многострадальный двусторонний договор с Азербайджаном. Это даст хороший импульс реформам в стране и шире откроет для наших граждан ворота в Европу.