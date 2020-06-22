Начался вывоз из Грузии граждан Азербайджана

Началось тестирование на коронавирус вывезенных из Грузии граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро АПА, сегодня утром в 08:00 началось тестирование 178 граждан Азербайджана.

Как сообщили в посольстве, ответы на анализы будут обнародованы до конца дня и лица, у которых будет выявлен отрицательный результат, 23 июня в 10 часов специальными автобусами от здания посольства Азербайджана в Грузии будут доставлены на пограничный пункт «Sınıq körpü». Отмечается, что эвакуированные лица не будут помещены в карантин в Азербайджане.

Получившие позитивный результат теста будут госпитализированы в Грузии.