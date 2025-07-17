Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

По решению суда уголовное дело передано на рассмотрение. Рассмотрение назначено на 30 июля.

Отметим, что Мирадалят Талышханов был задержан СГБ.

Ему предъявлено обвинение по статьям 32.4, 281.2 УК АР (подстрекательство к публичным призывам, направленным против государства, при совершении одних и тех же действий повторно или группой лиц). Известно, что ранее он работал в правоохранительных органах.