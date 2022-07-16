Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) приступило к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы Зангиланского района.

Об этом сообщили в TƏBİB.

На первом этапе в село Агалы по проекту «умное село» планируется переселить 41 семью вынужденных переселенцев (201 человек), в связи с чем в Масазырском центре здоровья семьи и Абшеронской районной центральной больнице, подведомственных TƏBİB, проводится медосмотр.

Осмотр проводится в рамках сотрудничества между Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и TƏBİB.