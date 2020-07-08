Начальники генштабов России и Турции обсудили обстановку в Сирии

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии, сообщили в Минобороны России.
«Восьмого июля состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым и начальником генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран», — говорится в сообщении. (РИА Новости)
| 2020-07-08T13:33:02+04:00 8 июля 2020, 14:33|12345 (Пока оценок нет)
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