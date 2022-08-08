Начальник отделения полиции совершил ДТП на автодороге Баку-Газах со смертельным исходом.

Случай зарегистрирован около 02:00 8 августа.

Начальник отделения полиции поселка Кур Шамкирского района Адалят Садыгов во время несения службы сбил на автомобиле Самира Садыгова, 1996 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, неподалеку от села Ашагы Гушчу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось.

Проводится расследование.