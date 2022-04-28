В Харьковской области Украины самой критической точкой остается Изюмское направление. Накануне ВС России перебросили с территории Белгородской области до Изюма две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

В то же время изданию Defense Express стало известно о прибытии в Изюм начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, чтобы собственноручно осуществлять командование на Донбассе.

Издание отмечает, что поскольку Герасимов лично прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, вероятно, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования оккупационными силами, которую должен был возглавлять «мясник Алеппо» Дворников.

Предварительно советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины может означать, что российские войска «начали сами себя жалеть».

По словам Арестовича, россияне пытаются «прощупать слабое место» у украинцев, но не находят его. В то же время у украинских сил на Донбассе накапливается тяжелое вооружение для дальнейшего наступления, а у врага сил двигаться вперед нет. (unian.net)