Бывший начальник Генерального штаба Молдовы Игорь Горган на протяжении многих лет сотрудничал с представителями российской военной разведки (ГРУ), передавая им секретные сведения, говорится в совместном расследовании The Insider и молдавского издания «Маленькая страна».

Журналисты получили доступ к переписке бывшего высокопоставленного военного в Telegram с одним из его кураторов из ГРУ, полковником Алексеем Макаровым. Согласно сообщениям, Горган передавал информацию о политической обстановке в Молдове, а после полномасштабного вторжения в Украину докладывал о контактах по линии Минобороны касательно помощи Киеву в войне с Россией.

Так, он писал, что «Укроборонэкспорт» пытается получить от Молдовы шесть самолетов МиГ-29 и техническую документацию для советского тактического ракетного комплекса «Точка-У». Далее Горган отмечал, что в Киеве «просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии». Также он передавал Макарову сведения о маршруте и графике движения поездов с горючим для Украины.

Параллельно Горган убеждал своего куратора, что России необходимо параллельно ввести войска и в Молдову. «Нам срочно нужно очищение страны от всякой фашистской мрази!!! Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле… Здесь, к радости, нет „Азова“ и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро», — писал он Макарову.

Источник The Insider в военной разведке полагает, что Горган был завербован еще в 2004 году, когда служил в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. Тогда он состоял в агентурной связи с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым, затем место последнего занял Игорь Довбня. Он курировал Горгана до выдворения из Молдовы в 2017 году по обвинению в шпионаже. Сейчас Довбня возглавляет аппарат российских военных атташе в Кыргызстане, а Ухналев работает в Казахстане.

Горган был начальником генштаба Молдовы с 2019 по 2021 год, пока его не отправила отставку президент Майя Санду. Несмотря на это, он продолжал получать секретную информацию от своих ставленников в ведомстве. По информации журналистов, в июле 2023 года, накануне массовой высылки российских дипломатов из Молдовы, Горган перестал выходить на связь со своим куратором в ГРУ и устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR-Moldova).

После выхода расследования глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел сообщил, что власти отзовут воинские награды и звания Горгана. Он назвал действия бывшего начальника Генштаба «преступлением против государства», которое «должно караться самым суровым образом за измену».

«Подобные случаи показывают, что постоянный мониторинг и тщательная проверка лиц, работающих в органах обороны и безопасности государства, крайне необходимы. Такие преступники способствуют возникновению гибридных угроз для Республики Молдова. Именно поэтому нам нужны более эффективные инструменты борьбы с предательством», — подчеркнул Бэлуцел. (moscowtimes.ru)