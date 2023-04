В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает #, стороны обсудят вопросы сотрудничества и актуальные региональные вопросы.

«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов приветствует действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи», — говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

Happening now: @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan welcomes @Bujar_O, @OSCECiO, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #NorthMacedonia within the latter’s visit to pic.twitter.com/WHDl85o1UZ

