Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает #, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

«В ходе рабочего визита в Великобританию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Северная Македония Буяром Османи и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в рамках ОБСЕ и постконфликтные усилия», — отмечается в публикации.